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Пресс-служба ФАС сообщила об одобрении ведомством покупки 70% долей расположенных в Саратовской области предприятий «Клин-2002», «Садко», «Белопольское» и «Аверо». Ранее РЗК «Ресурс» выкупила 30-процентные доли в этих хозяйствам. Новые сделки завершат полное поглощение «Ресурсом» указанных предприятий.Поглощенные предприятия занимаются выращиванием зерновых, зернобобовых и масличных культур. В прошлом году продемонстрировали высокие коэффициенты прибыльности (КП). По данным «СПАРК-Интерфакса», оборот «Клина-2002» составил 978,2 млн руб. при прибыли 471,8 млн руб. (КП = 48%). У «Белопольского» это 685,2 млн руб. и 257,7 млн руб. соответственно (КП = 38%), у «Аверо» — 443,7 млн руб. и 159,2 млн руб. (КП = 36%). «Садко» достигла в 2024 году оборота в 886,4 млн руб. и получила прибыль 143,4 млн руб. (КП = 16%).РЗК «Ресурс» входит в Группу агропромышленных предприятий (ГАП) «Ресурс». Это подразделение холдинга Виктора Наурузова специализируется на выращивании и переработке зерновых культур. Прошлый год для РЗК «Ресурс» оказался удачным, как и для большинства сельхозпредприятий России, оборот увеличился на 68%, составив 13,8 млрд руб.В этом году ситуация на рынке зерна складывается сложно, в первую очередь, из-за роста курса рубля к доллару. В СМИ приводятся оценки рентабельности выращивания пшеницы менее 6%. Справиться с возникшими сложностями проще широко диверсифицированным холдингам, каким является ГАП «Ресурс». Холдинг занимается выращивание бройлеров, в чем стал лидером российского рынка, производством и экспортом растительных масел, имеет заметную долю на рынке колбасных изделий (~ 5%), плюс в него входят мощности по выращиванию свинины, баранины, уток, говядины и производства по выпуску широкого ассортимента мясосодержащих полуфабрикатов, от частей туш бройлеров до пельменей. Компания также сообщает о намерении развивать яичное птицеводство, что непросто в условиях перенасыщенного рынка яйца.По данным ООО «БЭФЛ», ГАП «Ресурс» стал российским лидером по скорости роста земельного клина, увеличил с мая 2024 по апрель 2025 года свой земельный банк на 340 тыс. га. Для сравнения, следующие за ним в рейтинге «Агрохолдинг Просторы» и «Мираторг» прикупили по 184 и 159 тыс. га соответственно.Благодаря новым приобретениям ГАП «Ресурс» впервые вошел в ТОП-5 собственников сельскохозяйственных земель России, но до абсолютных лидеров ему далеко. У «Ресурса» всего 680 тыс. га земли, тогда как «Мираторгу» принадлежит 1380 тыс. га, находящему на втором месте «Агрокомплексу» − 1230, а третьему участнику рейтинга «Продимпексу» − 900 тыс. га.ГАП «Ресурс» провозгласил своей стратегией концепцию устойчивого развития, Компания обязуется применять технологии бережного природопользования и сохранения окружающей среды, что ценится на высоко конкурентном мировом рынке продовольствия.