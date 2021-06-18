Ростовская область вошла в тройку по самым низким ценам продуктовой корзины в ЮФО

Ростовская область вошла в тройку субъектов Южного федерального округа по самой минимальной стоимости набора продуктов. Актуальные цены 21 июня опубликовал Ростовстат.В донском регионе стоимость условной корзины составила 4 626 рублей - на 327 рублей меньше, чем в среднем в ЮФО (4 953 рубля). За эти деньги можно купить продукты на месяц для одного человека. Еще дешевле это обойдется в Республике Адыгея (4 505 рублей) и Волгоградской области (4 257 рублей). Самые дорогие продукты на Юге России оказались в Севастополе. Там минимальный набор стоит 5 151 рубль.При этом цены продолжают расти. За последний месяц в Ростовской области стоимость продуктовой корзины увеличилась на 2,6%. А с начала 2021 года - уже на 10,2%.