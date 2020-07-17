Стоимость продуктовой корзины в Ростовской области выросла за месяц

В Ростовской области стоимость минимального набора продуктов питания на одного человека выросла на 83 рубля. Об изменении цен рассказали в Ростовстате.По сравнению с предыдущим месяцем продукты подорожали примерно на 2%. Так, в июне цена продуктовой корзины составила 4 167,68 рубля. В неё вошли такие продовольственные товары, как 9 килограммов хлеба, 8,4 килограмма картофеля, 4,8 килограмма фруктов, 9 килограммов овощей, 4,8 килограмма мяса, 1,2 килограмма масла, 10,5 килограмма рыбы, 24 килограмма молочных продуктов и 15 яиц.Несмотря на то, что продукты в донском регионе подорожали, Ростовская область вошла в тройку регионов ЮФО с самой низкой стоимостью продовольственного набора. На первом и втором местах - Волгоградская область и Республика Адыгея. Цена продуктовой корзины в этих регионах составила 3 915,63 рубля и 4 154,83 рубля соответственно.Если брать во внимание среднюю стоимость минимального набора продуктов по всей России, то она будет на 339,87 рубля выше стоимости набора в донском регионе и составит 4 507,55 рубля.