Ростовская область в 2024 году вошла в число регионов-лидеров по итогам реализации нацпроекта «Производительность труда»

Фото: правительство Ростовской области.

Ростовская область вошла в число регионов-лидеров по итогам реализации национального проекта «Производительность труда» в 2024 году. Промежуточный рейтинг составило Минэкономразвития Российской Федерации совместно с АНО «ФЦК» среди регионов, которые вовлекают предприятия в нацпроект при поддержке экспертов федеральных и региональных центров компетенций. Оператором нацпроекта выступил Региональный центр компетенций (РЦК), на базе Агентства инноваций Ростовской области, при поддержке правительства и Минэкономразвития Ростовской области.К участию в нацпроекте с 2019 по 2024 годы допускались предприятия с годовой выручкой от 400 миллионов рублей, которые относятся к одной из базовых несырьевых отраслей экономики. Для участников нацпроекта предусмотрели адресные и системные меры господдержки. Среди таких – льготные займы, налоговые преференции, обучение руководителей по программе «Лидеры производительности», помощь в выходе на экспорт».Федеральный проект «Производительность труда» стал частью национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» в 2025 году. При этом он сохранил ранее действовавшие меры поддержки предприятий.Участие в проекте приняли 204 предприятия Ростовской области с суммарной выручкой 682 млрд рублей, на которых трудятся 53 тысячи человек. Под управлением РЦК в нацпроекте участвовало 151 из этих предприятий. В результате внедрения инструментов бережливого производства среднее снижение времени протекания процессов на предприятиях региона достигло 31%, незавершенное производство сократилось на 36%, а выработка увеличилась на 51%.– Итогом пятилетней работы нацпроекта «Производительность труда» стало достижение всех его целей, в том числе основной – роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики не ниже 5% в год. По результатам 2023 года Ростовская область возглавила федеральный рейтинг нацпроекта, приятно, что регион сохраняет свои позиции. Но главная польза и показатель успеха нацпроекта – это внедрение культуры бережливого производства и формирование эффективных производственных систем на предприятиях Дона, – отметил министр экономического развития региона Максим Папушенко.Сотрудники предприятия в ходе проекта обучились инструментам бережливого производства. В течение полугода в компаниях-участниках оптимизировался выбранный производственный поток. Всего за годы реализации нацпроекта на Дону обучили 4,6 тысячи сотрудников предприятий и представителей региональных команд. Подготовлены 276 инструкторов по бережливому производству.К примеру, на площадках ООО «Южная инжиниринговая компания» оптимизировали поток «Сварочные работы стальных трубопроводов» как один из самых трудоёмких процессов при монтаже стояков систем отопления и водоснабжения.Также в Ростовской области был запущен и продолжит свою работу региональный проект «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях». Участниками стали 47 компаний с годовой выручкой от 100 до 400 млн рублей. Обучение прошел 681 сотрудник.На базе РЦК была создана «Фабрика процессов» – учебно-производственная площадка для знакомства с бережливым производством. С 2019 года количество участников насчитывает 2 000 сотрудников компаний РО, муниципальных и государственных органов власти, организаций и учреждений.По вопросам внедрения инструментов бережливого производства на вашем предприятии можно обратиться в Агентство инноваций Ростовской области по номеру: +7 (863) 333-21-35. Подробнее о мерах поддержки рассказано в телеграм-канале: https://t.me/airo61.