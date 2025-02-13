Ростовская область в 2024 году вошла в число регионов-лидеров по итогам реализации нацпроекта «Производительность труда»
Ростовская область вошла в число регионов-лидеров по итогам реализации национального проекта «Производительность труда» в 2024 году. Промежуточный рейтинг составило Минэкономразвития Российской Федерации совместно с АНО «ФЦК» среди регионов, которые вовлекают предприятия в нацпроект при поддержке экспертов федеральных и региональных центров компетенций. Оператором нацпроекта выступил Региональный центр компетенций (РЦК), на базе Агентства инноваций Ростовской области, при поддержке правительства и Минэкономразвития Ростовской области.
К участию в нацпроекте с 2019 по 2024 годы допускались предприятия с годовой выручкой от 400 миллионов рублей, которые относятся к одной из базовых несырьевых отраслей экономики. Для участников нацпроекта предусмотрели адресные и системные меры господдержки. Среди таких – льготные займы, налоговые преференции, обучение руководителей по программе «Лидеры производительности», помощь в выходе на экспорт».
Федеральный проект «Производительность труда» стал частью национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» в 2025 году. При этом он сохранил ранее действовавшие меры поддержки предприятий.
Участие в проекте приняли 204 предприятия Ростовской области с суммарной выручкой 682 млрд рублей, на которых трудятся 53 тысячи человек. Под управлением РЦК в нацпроекте участвовало 151 из этих предприятий. В результате внедрения инструментов бережливого производства среднее снижение времени протекания процессов на предприятиях региона достигло 31%, незавершенное производство сократилось на 36%, а выработка увеличилась на 51%.
– Итогом пятилетней работы нацпроекта «Производительность труда» стало достижение всех его целей, в том числе основной – роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики не ниже 5% в год. По результатам 2023 года Ростовская область возглавила федеральный рейтинг нацпроекта, приятно, что регион сохраняет свои позиции. Но главная польза и показатель успеха нацпроекта – это внедрение культуры бережливого производства и формирование эффективных производственных систем на предприятиях Дона, – отметил министр экономического развития региона Максим Папушенко.
Сотрудники предприятия в ходе проекта обучились инструментам бережливого производства. В течение полугода в компаниях-участниках оптимизировался выбранный производственный поток. Всего за годы реализации нацпроекта на Дону обучили 4,6 тысячи сотрудников предприятий и представителей региональных команд. Подготовлены 276 инструкторов по бережливому производству.
К примеру, на площадках ООО «Южная инжиниринговая компания» оптимизировали поток «Сварочные работы стальных трубопроводов» как один из самых трудоёмких процессов при монтаже стояков систем отопления и водоснабжения.
Также в Ростовской области был запущен и продолжит свою работу региональный проект «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях». Участниками стали 47 компаний с годовой выручкой от 100 до 400 млн рублей. Обучение прошел 681 сотрудник.
На базе РЦК была создана «Фабрика процессов» – учебно-производственная площадка для знакомства с бережливым производством. С 2019 года количество участников насчитывает 2 000 сотрудников компаний РО, муниципальных и государственных органов власти, организаций и учреждений.
По вопросам внедрения инструментов бережливого производства на вашем предприятии можно обратиться в Агентство инноваций Ростовской области по номеру: +7 (863) 333-21-35. Подробнее о мерах поддержки рассказано в телеграм-канале: https://t.me/airo61.