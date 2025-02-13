В Ростовской области из-за скотомогильника приостановили работу мясокомбината

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В Ростовской области было приостановлено функционирование мясокомбината из-за нахождения скотомогильника на его земельном участке. Эта информация была озвучена Россельхознадзором 13 февраля.Работа мясоперерабатывающего предприятия ООО «Конгресс-555» была приостановлена на 30 дней по решению суда. На территории, принадлежащей предприятию, обнаружили свыше 20 тонн бесконтрольно захороненных остатков крупного рогатого скота.Согласно данным из СПАРК, в Ростовской области зарегистрированы две фирмы с названием ООО «Конгресс-555»: одна из них занимается торговлей зерном, а другая — производством мяса как от животных, так и от птиц. Оба юридических лица располагаются в Сальске, а их директор — Омархаджи Матаев.По информации Россельхознадзора, в прошлом также фиксировались нарушения ветеринарного законодательства со стороны мясопереработчиков. Ведомство подчеркнуло, что «компаниям было предложено принять необходимые меры для предотвращения правонарушений, которые могут способствовать распространению особо опасных заболеваний».