Представляем Changan CS75PLUS NEW — эталонный кроссовер нового поколения

Фото: КлючАвто.

Changan CS75PLUS NEW — автомобиль, сочетающий в себе передовые технологии, отличные динамические характеристики и высочайший уровень комфорта. Этот кроссовер создан для тех, кто ценит современные технологии, безопасность и стильный дизайн.Вы можете лично ощутить все возможности нового Changan CS75PLUS NEW! Приглашаем вас на официальную презентацию, которая состоитсяВы сможете познакомиться с новинкой как в шоуруме, так и пройти полноценный тест-драйв, чтобы почувствовать все преимущества этого кроссовера на дороге.Не упустите возможность первыми открыть для себя Changan CS75PLUS NEW — автомобиль, который задает новые стандарты комфорта, безопасности и технологий.Новинка доступна с двумя вариантами силового агрегата: 1,5-литровым турбированным двигателем, развивающим 181 л.с. и 280 Нм крутящего момента либо с 2,0-литровым турбированным двигателем, выдающим 226 л.с. и 380 Нм крутящего момента.Оба мотора работают в паре с надежной 8-ступенчатой автоматической коробкой передач Aisin.Габариты автомобиля впечатляют: длина составляет 4 710 мм, ширина – 1 865 мм, высота – 1 710 мм, колесная база — 2 710 мм. Объем багажника составляет 620 литров, что достаточно как для семейных поездок, так и для перевозки крупногабаритного багажа.Changan CS75PLUS NEW оснащен передовыми технологиями активной и пассивной безопасности: адаптивным круиз-контролем, системой кругового обзора (360°), системой контроля сцепления (TCS), системой экстренного торможения (ВА), системой предупреждения о сходе с полосы (LDW), системой мониторинга «слепых» зон (BSW), подушками безопасности и боковыми шторками.В салоне Changan CS75PLUS NEW используются премиальные материалы, обеспечивающие комфорт и элегантный внешний вид. Комбинированная перфорированная экокожа приятна на ощупь и устойчива к износу.Автомобиль оснащен современной цифровой приборной панелью и мультимедийной системой с 12,3-дюймовым сенсорным дисплеем, поддерживающей CarPlay. Атмосферная подсветка салона предлагает 64 цветовых варианта, позволяя создать индивидуальное настроение в поездке.Дополняет список удобств панорамная крыша, дарящая ощущение простора и свободы. Для холодного времени года предусмотрен подогрев передних сидений и рулевого колеса, а в жаркие дни спасет двухзонный климат-контроль.