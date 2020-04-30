Ростовская область пока не вышла на пик по коронавирусу
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В Ростовской области нет чёткого прогноза по выходу региона на пик заболеваемости коронавирусом. Об этом 6 мая во время брифинга сообщил руководитель регионального Роспотребнадзора Евгений Ковалев.
По словам главного санитарного врача Дона, уровень заболеваемости на Дону имеет несколько этапов. После выявления первых случаев заражения рост начинался с единичных случаев, затем их стали уже десятки. Полторы недели рост держался на уровне 50-70 новых случаев в сутки. В настоящее время каждый день к общей статистике прибавляется порядка 80 новых случаев.
- Уровни заболеваемости во многом связаны с двумя основными факторами. Первый - это возросшая озабоченность людей своим здоровьем. Если бы ситуация не возникла, многие бы не обратились за медицинской помощью. Таким образом, увеличилось количество обращений, что привело к росту выявленных случаев.
Второй фактор - это постоянное увеличение числа лабораторий, которые проводят тесты на коронавирус.
- Соответственно, увеличивается доля людей, которые проходят тесты. Эти действия приводят к росту выявленных случаев заболевания, учитывая тот факт, что в 60% заболевание проходит бессимптомно, - добавил Ковалев.
Между тем о приближении к пику заболеваемости пока трудно судить.
- Пока сохраняется положительный прирост по сравнению с предыдущим днём, и этот прирост будет продолжаться не менее полутора-двух недель. Мы не можем говорить ни о какой стабилизации, ни о каком плато.
Ковалев отметил, что картина по дальнейшему распространению вируса станет ясна после того, как лаборатории начнут делать 3 300-3 600 тестов в сутки. Главный санитарный врач региона понадеялся, что таких показателей удастся добиться в ближайшие полторы-две недели.