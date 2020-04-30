Ростовская область пока не вышла на пик по коронавирусу

Фото: rbc.ru

В Ростовской области нет чёткого прогноза по выходу региона на пик заболеваемости коронавирусом. Об этом 6 мая во время брифинга сообщил руководитель регионального Роспотребнадзора Евгений Ковалев.По словам главного санитарного врача Дона, уровень заболеваемости на Дону имеет несколько этапов. После выявления первых случаев заражения рост начинался с единичных случаев, затем их стали уже десятки. Полторы недели рост держался на уровне 50-70 новых случаев в сутки. В настоящее время каждый день к общей статистике прибавляется порядка 80 новых случаев.Второй фактор - это постоянное увеличение числа лабораторий, которые проводят тесты на коронавирус.Между тем о приближении к пику заболеваемости пока трудно судить.Ковалев отметил, что картина по дальнейшему распространению вируса станет ясна после того, как лаборатории начнут делать 3 300-3 600 тестов в сутки. Главный санитарный врач региона понадеялся, что таких показателей удастся добиться в ближайшие полторы-две недели.