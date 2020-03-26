228 случаев заражения коронавирусом зарегистрировали за сутки в России



За сутки в России увеличилось количество граждан, заразившихся коронавирусом. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.



Так, по данным на 27 марта, в 26 регионах страны зарегистрировано 228 заболевших. В Москве зафиксировано больше всего случаев – 114 человек, а в Подмосковье - 36. Общее число заразившихся в России составляет 1264 жителей.



При этом, за сутки выздоровели четыре гражданина. Всего за время пандемии врачи вылечили 49 человек.



Что касается летальных исходов, то за пятницу от болезни умер один пациент. В настоящее время в Российской федерации скончались четыре человека.



Напомним, что в связи с угрозой распространения вируса COVID-19, президент объявил о недели выходных с 30 марта по 5 апреля. Гражданам рекомендуется сидеть дома, а во всех регионах действует режим повышенной готовности.