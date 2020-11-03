Муж ростовчанки Виктории Лопыревой стал зампредом правительства республики Коми

Супруг ростовчанки Виктории Лопыревой Игорь Булатов был избран зампредом правительства Республики Коми. На этот пост бизнесмена выдвинул глава республики Владимир Уйба, передает МК.Из 26 депутатов кандидатуру Булатова поддержали 20 народных избранников. Четверо высказались против. Приступил ли супруг известной ростовской модели к своим обязанностям, пока не известно.Напомним, имя Игоря Булатова стало известно благодаря скандалу, связанному с дочерью владельца группы компаний «Ташир», где бизнесмен занимал должность вице-президента. Лопырева носила под сердцем ребенка от предпринимателя, когда тот еще состоял в браке с Татевик Карапетян. Отношения ростовчанки и Булатова держались в тайне, пока на одном из пляжей их случайно не сняли папарацци.Предложение руки и сердца модели Игорь Булатов сделал, когда Виктория была еще беременна, однако официально узаконить отношения они не смогли - Тата Карапетян на развод не соглашалась. В феврале 2019 года Виктория родила мальчика, которого назвали Марком-Лионелем. Почти спустя год паре удалось узаконить отношения.Ходили слухи, что после развода с Карапетян финансовое положение Игоря Булатова ухудшится. Сама Лопырева не будет жить с нищим мужчиной, поэтому их союз недолог. На деле брак Виктории и бизнесмена все крепче с каждым днем, а информация о скором расставании пары так и остается слухами.