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Ростовская энергокомпания хочет отсудить у «Азовводоканала» 4 млн рублей

Ростовская энергокомпания хочет отсудить у «Азовводоканала» 4 млн рублей
В арбитражный суд Ростовской области поступил иск к МУП «Азовводоканал». Заявление 30 апреля направило «ТНС Энерго Ростов-на-Дону».

Компания требует от муниципального предприятия более 4 миллионов рублей. Информация о предмете спора скрыта из-за того, что иск находится на рассмотрении. Однако можно предположить, что он связан с неоплаченными счетами за свет.

МП «Азовводоканал» было зарегистрировано в Азове Ростовской области в 1994 году. Организация больше 30 лет занимается снабжением города водой.
Фото: Ростов.Ру
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