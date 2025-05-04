Ростовская энергокомпания хочет отсудить у «Азовводоканала» 4 млн рублей

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В арбитражный суд Ростовской области поступил иск к МУП «Азовводоканал». Заявление 30 апреля направило «ТНС Энерго Ростов-на-Дону».Компания требует от муниципального предприятия более 4 миллионов рублей. Информация о предмете спора скрыта из-за того, что иск находится на рассмотрении. Однако можно предположить, что он связан с неоплаченными счетами за свет.МП «Азовводоканал» было зарегистрировано в Азове Ростовской области в 1994 году. Организация больше 30 лет занимается снабжением города водой.