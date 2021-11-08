Ростовская БСМП не смогла купить кислород для пациентов с коронавирусом
МБУЗ «ГБСМП города Ростова-на-Дону» не смогло приобрести кислород для пациентов с коронавирусом. По данным, опубликованным на сайте госзакупок 10 ноября, ни один из поставщиков не подал заявку на участие.
Как сообщал Rostov.ru, медучреждение собиралось закупить 283 639 баллонов кислорода за 25 миллионов рублей. Поставки жизненно необходимого газа планировались в течение 2022 года. Однако желающих обеспечить больницу кислородом не нашлось.
С каждым днем в Ростовской области выявляют все больше новых инфицированных COVID-19. В связи с ухудшением эпидситуации кислород закупают все медучреждения, занимающиеся лечением пациентов с коронавирусом. Число инфицированных и смертность растут с каждым днем. Медики сообщают о переполненных ковидных госпиталях и разворачивании новых коек. На постоянной основе к ИВЛ подключены сотни ростовчан и жителей области.
К сожалению, больницам не всегда удается приобрести кислород. РОКБ и горбольнице № 4 удалось заключить контракт на поставку со второго раза, при этом значительно увеличив цену. Аналогичная ситуация произошла с КДЦ «Здоровье». На заявку не нашлось желающих поставщиков.