Мальчики ведь не маленькие: подписчики осудили ростовчанку Полину Диброву за «голое» фото с детьми



Фолловеры неоднозначно восприняли новое фото, которое опубликовала модель из Ростова Полина Диброва. Девушка поделилась снимком, сделанным несколько лет назад. На фото Полина, беременная третьим ребёнком, позирует со старшими сыновьями.



Кадр получился домашним и тёплым, но подписчики не оценили того, что Диброва снималась голой. На ней надета только длинная юбка, грудь она закрывает, держа на руках сына Федю.



- Зачем же вы голая с детьми? Это же не годовалые младенцы! - прокомментировал один из пользователей.



Кто-то добавил, что фото было бы не хуже, если бы Полина надела, для примера, нежно-голубой топик. Комментаторы считают, что мальчикам в таком возрасте не следовало демонстрировать обнажённую грудь.



При этом нашлось не меньше людей, которые поддержали Полину.



- Ну вы бы Полине ещё косынку надеть посоветовали! В то время, когда весь мир раздевается, вы Полину приодеть пытаетесь! - отметил фолловер с ником olenadanat.



Женская половина пользователей отметила, что фото очень красивое и нежное. Сама Полина в подписи к посту вспомнила о том, какими маленькими были её сыновья, и как быстро они выросли.