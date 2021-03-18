Ростовчанки вместе со сборной России обыграли Сербию

Мини-турнир проходит в городе Дьер (Венгрия). В первом туре сначала венгерская сборная с крупным счётом обыграла аутсайдера квартета Казахстан – 46:19. Россия же свой матч проводила против команды Сербии, крепкого середняка. Под знамёна национальной команды Алексей Алексеев вызвал сразу восьмерых игроков «Ростов-Дона» - Галина Габисова, Виктория Калинина, Анна Сень, Анна Вяхирева, Полина Кузнецова, Ксения Макеева, Владлена Бобровникова, Юлия Манагарова. В команде Сербии играла ещё одна гандболистка ростовского клуба – Катарина Крпеж-Шлезак.В первые минуты в действиях россиянок была видна некоторая нервозность. Сербия даже повела в счёте, однако ближе к перерыву фаворит всё-таки выправил положение. Все изменили пять голов России подряд. На перерыв коллективы ушли при счёте 17:13 в пользу нашей сборной.В середине второй части игры сербки сумели однажды почти догнать действующего олимпийского чемпиона – 20:21, но тут же получили четыре мяча подряд, и об интриге можно было забыть. Итог – не слишком крупная, но всё-таки уверенная победа России 29:24.Львиную долю мячей в составе российской команды забили ростовчанки: 7 Анна Вяхирева, 6 Юлия Манагарова, 5 Владлена Бобровникова, 2 Анна Сень, 1 Полина Кузнецова, 1 Ксения Макеева. 22 в сумме. Сербка Крпеж-Шлезак забросила два мяча.Второй матч пройдёт 20 марта. Соперником будет сборная Казахстана.