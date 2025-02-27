Ростовчанке продали несвежий сыр, покрытый плесенью

Фото: DonDay

Ростовчанка столкнулась с неприятным сюрпризом, купив сыр с плесенью, не относящийся к деликатесным сортам. Об этом сообщает портал DonDay.По словам женщины, она приобрела твердый сыр в одном из универсамов, расположенном на улице Скачкова, 60, рассчитывая насладиться его вкусом. Вскрыв упаковку, она обнаружила на продукте зеленоватые пятна с отталкивающим запахом. При этом, как утверждает ростовчанка, срок годности сыра еще не вышел."Непонятно, как его хранили, раз он покрылся плесенью. Собираюсь подать жалобу в Роспотребнадзор", - заявила местная жительница.Стоит отметить, что жители Ростова не в первый раз сталкиваются с проблемой приобретения товаров, свежесть которых оставляет желать лучшего. По непонятным причинам несвежие продукты продолжают оставаться на прилавках магазинов.