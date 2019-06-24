Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Ростовчанка Виктория Лопырёва показала кадры с новой откровенной фотосессии в Испании

Ростовчанка Виктория Лопырёва показала кадры с новой откровенной фотосессии в Испании
Уроженка Ростова-на-Дону Виктория Лопырёва вновь отправилась за границу. Сейчас девушка находится в Испании и уже успела поделиться с подписчиками фото с отдыха. Девушка позирует на белом песке, за её спиной — зелёный лес, море и горы. Такой красивый пейзаж открывается в тарифе южном испанском.

Для контраста Лопырёва нарядилась в чёрный купальник и красную рубашку. Готовые кадры с фотосессии красотка ещё не опубликовала, а показала только снимки рабочих моментов.
Ростовчанка Виктория Лопырёва показала кадры с новой откровенной фотосессии в Испании
Виктория спросила у подписчиков, какие пять вещей они бы взяли с собой, если бы отправились на необитаемый остров. Ростовчанка вспомнила, как в 2008 году участвовала в реалити-шоу «Последний герой». Тогда она вместе с другими участниками жила в дикой природе. До острова в районе Панамы девушка добиралась вплавь, личных вещей при себе у неё практически не было.

Сейчас, наверное, она вспоминает это приключение с улыбкой. Виктория теперь живёт и путешествует с комфортом. У неё маленький сын, который требует максимум внимания и не даёт маме расслабляться. Девушка сочетает материнство и работу, к которой она вернулась меньше месяца назад.
Ростовчанка Виктория Лопырёва показала кадры с новой откровенной фотосессии в Испании

Подписывайтесь на ROSTOV.RU в яндекс Дзен

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.