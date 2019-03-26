Ростовчанка Виктория Лопырёва показала откровенное фото в красном купальнике



Ростовчанка Виктория Лопырёва поделилась фото в алом купальнике. Снимок сделан в Майями, когда девушка ещё находилась на седьмом месяце беременности.



Если приглядеться, живот и, правда, можно заметить. Однако фотограф подобрал такой ракурс, что его практически не видно. Виктория надела красный купальник с рюшами, которые подчеркнули её фигуру, и туго заплела волосы. Она позирует среди веток пальм, и бронзовая от загара кожа придаёт снимку атмосферу тропиков.