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Уроженка Ростова Виктория Лопырёва показала страстное фото в чёрном купальнике

Уроженка Ростова Виктория Лопырёва показала страстное фото в чёрном купальнике
Ростовчанка Виктория Лопырёва показала откровенное фото в чёрном купальнике. Девушка поделилась новым «горячим» снимком на своей страничке в социальной сети.

Наряд довольно необычный: у купальника полостью закрыта спина, а спереди — глубокое декольте. Широкая полоска ткани лишь слегка прикрывает грудь. Лопырёва дополнила образ круглыми очками с толстой цепью и серьгами в форме колец.

Чёрный купальник отлично гармонирует с бронзовым загаром красавицы. На кадре Виктория решила продемонстрировать упругие ягодицы.

Подписчики обратили внимание, что фотограф неудачно подобрал ракурс: правая рука ростовчанки выглядит так, будто не принадлежит ей. Видна только кисть с браслетом, предплечье же и плечо спрятаны.

Всего за два часа пост набрал более 50 тысяч «лайков». Подписчики уже оставили десятки комментариев, обсуждая красоту Лопырёвой и то, как смешно выглядит её рука.

Ранее девушка уже выкладывала снимки с этой фотосессии. Там её было видно в полный рост: на каблуках, с чёрной развивающейся накидкой.
Уроженка Ростова Виктория Лопырёва показала страстное фото в чёрном купальнике

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