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Ростовчанка Виктория Лопырёва травмировала ногу в московском аэропорту

Ростовчанка Виктория Лопырёва травмировала ногу в московском аэропорту
Уроженка Ростова Виктория Лопырёва травмировала ногу в московском аэропорту Шереметьево. Об этом модель рассказала на своей страничке в социальной сети.

Девушка написала, что у неё день не задался с самого начала. Сначала, по её словам, её ночная беседа с возлюбленным Игорем Булатовым переросла в семейные разборки. Затем наутро, когда Лопырёва собралась лететь из Москвы в Арабские Эмираты, оказалось, что сотрудники авиакомпании дали ей не тот билет. Увидев ошибку, Виктория на всех парах побежала к терминалу, чтобы не опоздать на самолёт. Заходя в здание, она упала и тут же почувствовала боль в ноге. Она была настолько сильной, что красотка испугалась, что получила перелом. За консультацией она решила обратиться к врачу сборной России по футболу. Описав по телефону симптомы, она убедилась, что у неё ушиб.

Сотрудники аэропорта наложили Лопырёвой повязку, после чего она благополучно села в самолёт. Вскоре Виктория и Игорь Булатов уже были в Арабских Эмиратах. Девушка добавила, что пока ей нельзя снимать повязку. По словам ростовчанки, в таких ситуациях она всегда старается смеяться над собой и относиться к таким эпизодам с иронией.

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