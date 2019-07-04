Семейной идиллией похвасталась уроженка Ростова Виктория Лопырёва



Ростовчанка Виктория Лопырёва опубликовала новый снимок с возлюбленным и маленьким сыном. Марку-Лионелю исполнилось пять месяцев. В честь праздника комнату малыша украсили шариками и цветами.



Сейчас Игорь и Виктория находятся дома, в Москве. Недавно Лопырёва была в Испании, откуда поделилась откровенными снимками на фоне моря и гор. В столице России ростовчанка посетила похороны отца Николая Баскова.



Теперь она наслаждается семейной идиллией и празднует маленький день рождения своего сына. Марк-Лионель появился на свет в Майами в феврале 2019 года. Пара провела там несколько месяцев, ожидая, когда в Москве установится хорошая погода. Родители привезли малыша познакомиться с домом.

