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Семейной идиллией похвасталась уроженка Ростова Виктория Лопырёва

Семейной идиллией похвасталась уроженка Ростова Виктория Лопырёва
Ростовчанка Виктория Лопырёва опубликовала новый снимок с возлюбленным и маленьким сыном. Марку-Лионелю исполнилось пять месяцев. В честь праздника комнату малыша украсили шариками и цветами.

Сейчас Игорь и Виктория находятся дома, в Москве. Недавно Лопырёва была в Испании, откуда поделилась откровенными снимками на фоне моря и гор. В столице России ростовчанка посетила похороны отца Николая Баскова.
Семейной идиллией похвасталась уроженка Ростова Виктория Лопырёва
Теперь она наслаждается семейной идиллией и празднует маленький день рождения своего сына. Марк-Лионель появился на свет в Майами в феврале 2019 года. Пара провела там несколько месяцев, ожидая, когда в Москве установится хорошая погода. Родители привезли малыша познакомиться с домом.
Семейной идиллией похвасталась уроженка Ростова Виктория Лопырёва

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