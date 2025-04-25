Ростовчанка Валя Карнавал опубликовала фото в откровенном бикини

Фото: СоцСети

Валя Карнавал порадовала подписчиков откровенным фото в мини-бикини. Кадры блогерша опубликовала в соцсетях.В кадре девушка стоит в едва прикрывающем тело купальнике. На ней мини-бикини черного цвета.Комментарии к фотографии девушка решила закрыть. Вероятно, тому послужил хейт со стороны фанатов.Часто хейтеры оставляют в адрес Вали неприятные комментарии: «Вся сделанная», «кукла», «перекачанная», «искусственная» и т.д. Но на негатив она старается не реагировать.