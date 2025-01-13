Фото: СоцСети

Ростовчанка Валя Карнавал показала фото в откровенном бикини. Новые снимки она разместила 13 января в соцсетях.В кадре девушка похвасталась идеальной фигурой. Она надела розовый купальник на бретельках. В нем видно тело блогерши и хорошая физическая форма.Добавим, что ростовчанка занимается спортом, сейчас ее вес составляет 46 килограмм. Неоднократно Валя Карнавал публиковала видео своих тренировок в спортзале.Валентина родом из Ростова. Популярность к ней пришла благодаря музыкальным клипам. В 2020 году она переехала в Москву, чтобы развивать карьеру певицы. Сегодня в её репертуаре более десяти композиций.