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Валя Карнавал оголила грудь в откровенном декольте

Валя Карнавал оголила грудь в откровенном декольте
Ростовчанка Валя Карнавал показала грудь в откровенном декольте. Новые фотографии девушка разместила в соцсетях.

В кадре ростовчанка подобрала соблазнительный образ. Девушка надела мини-платье на бретельках. Из-за глубокого декольте видна грудь. Сама Карнавал признается, что в таком наряде не удобно выходить на сцену.

- Только я выхожу на сцену, как юбки предательски поднимаются до ушей,- говорит девушка.

Валентина родом из Ростовской области. Она стала известной благодаря своим клипам. В 2020 году девушка переехала в Москву и начала карьеру певицы. Сейчас в её репертуаре более десяти песен. На данный момент у блогерши уже внушительный доход и около семи миллионов подписчиков в социальных сетях.
Фото: СоцСети
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