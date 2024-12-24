Валя Карнавал оголила грудь в откровенном декольте

Фото: СоцСети

Ростовчанка Валя Карнавал показала грудь в откровенном декольте. Новые фотографии девушка разместила в соцсетях.В кадре ростовчанка подобрала соблазнительный образ. Девушка надела мини-платье на бретельках. Из-за глубокого декольте видна грудь. Сама Карнавал признается, что в таком наряде не удобно выходить на сцену.- Только я выхожу на сцену, как юбки предательски поднимаются до ушей,- говорит девушка.Валентина родом из Ростовской области. Она стала известной благодаря своим клипам. В 2020 году девушка переехала в Москву и начала карьеру певицы. Сейчас в её репертуаре более десяти песен. На данный момент у блогерши уже внушительный доход и около семи миллионов подписчиков в социальных сетях.