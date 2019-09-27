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Ростовчанка требует расширить улицу Орибтальную

Ростовчанка требует расширить улицу Орибтальную
Жительница Ростова-на-Дону просит расширить одну из городских улиц. Дончанка Лидия Ягодина заверяет, что на Орбитальной целый день автомобили стоят в пробках.

В Ворошиловском районе появились новый жилые комплексы, и количество жителей резко увеличилось на несколько сотен. Вместе с людьми, конечно, в районе появились новые автомобили. После заселения новых жильцов на Орбитальной сразу стали образовываться заторы. Причём автомобили скапливаются на дороге не только в часы-пик.

Местная жительница предлагает расширить проезжую часть, чтобы улучшить ситуацию с загруженностью дороги. Лидия говорит, что в жилых комплексах проданы ещё не все квартиры, и когда все дома окажутся заселены, проблема с пробками может только усугубиться.

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