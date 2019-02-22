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Житель Ростова предлагает расширить мост на Малиновского

Житель Ростова предлагает расширить мост на Малиновского
Ростовчанин предлагает расширить мост через железную дорогу на улице Малиновского. Соответствующая петиция появилась на общественном интернет-портале.

Активист просит сделать четыре полосы движения на данном участке. По словам мужчины, мост слишком узкий, и в часы пик там образуется пробка от Малиновского до ГПЗ-10. Также появляется затор на перекрёстке Малиновского и Ерёменко и на пересечении Малиновского и Доватора.

Автор петиции считает, что дополнительные полосы увеличат пропускную способность дороги.

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