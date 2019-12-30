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Ростовчанка Татьяна Котова посоветовала, как лучше провести праздничные выходные

Ростовчанка Татьяна Котова посоветовала, как лучше провести праздничные выходные
Певица из Ростова-на-Дону Татьяна Котова рассказала подписчикам, как лучше провести новогодние и рождественские выходные. Девушка опубликовала несколько советов в своём «Инстаграме».

Чтобы разбавить «ленивые семейные» дни, артистка предлагает для начала провести день за фильмами и лакомствами. Хорошим вариантом станет домашнее шоколадное фондю с фруктами.

Любителям активного отдыха подойдёт каток или лыжный спуск. На льду отличным дополнением станет глинтвейн. Также можно поиграть в лазертаг или пройти интересный квест.

Компанией друзей или семьёй девушка советует посетить спа. Расслабляясь в бане, следует сделать маски для лица и волос, скрабы и обёртывания от целлюлита.

Татьяна Котова заинтересовала фолловеров не только дельными советами, но и откровенным снимком. Певица сфотографировалась в белом махровом халате и чёрном купальнике.

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