Ростовчанка просит создать площадку для выгула собак в центре города

Жительница Ростова-на-Дону предлагает организовать пространство для выгула собак в центре города. Такую петицию Валерия Хижнякова разместила на общественном интернет-портале.Дончанка пишет, что такой площадки не хватает в районе набережной. Вдоль улицы Береговой находится много жилых домов, и люди часто гуляют с собаками вдоль реки.Жительница Ростова считает, что все эти проблемы поможет решить строительство закрытой площадки для выгула собак. Подобные места уже организованы на Островского и Тружеников и пользуются популярностью у собаководов.