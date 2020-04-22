Ростовчанка просит создать площадку для выгула собак в центре города
Жительница Ростова-на-Дону предлагает организовать пространство для выгула собак в центре города. Такую петицию Валерия Хижнякова разместила на общественном интернет-портале.
Дончанка пишет, что такой площадки не хватает в районе набережной. Вдоль улицы Береговой находится много жилых домов, и люди часто гуляют с собаками вдоль реки.
- К сожалению, не все убирают фекалии за своими питомцами. Зачастую животные вытаптывают клумбы. Бывает, что собаки едят удобрения с газонов и травятся ими, - пишет автор петиции.
Жительница Ростова считает, что все эти проблемы поможет решить строительство закрытой площадки для выгула собак. Подобные места уже организованы на Островского и Тружеников и пользуются популярностью у собаководов.