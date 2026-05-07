Путь к победе: ростовчанка выиграла Кубок Москвы по бодибилдингу

Бодибилдерша из Ростова Анна Быкадорова называет 2026 год самым удачным в своей карьере. В марте она взяла золото на всероссийском турнире Dudushkin Fitness Family. В апреле заняла четыре первых места на кубке «Гран-при столицы» в своей возрастной и ростовой категории. Также перед майскими праздниками завоевала бронзу на Кубке России в возрастной категории, а в ростовой вошла в топ-5 лучших участниц.
В это сложно поверить, но Анна начала профессионально заниматься бодибилдингом чуть больше трех лет назад.

- Я с 8 лет занимаюсь спортом, - говорит чемпионка. – Но никогда не думала, что стану профессиональным атлетом. Как и все девочки, считала, что у меня есть лишний вес. Вот и ходила в зал, чтобы поправить фигуру.


Сейчас, пересматривая фотографии тех лет, она признается, что никакого лишнего веса у нее не было. Но тогда это стало важным толчком для занятий спортом.

В 22 года Анна окончила Северо-Кавказскую академию государственной службы. После учебы работала экономистом, главным бухгалтером, помощником руководителя. Но спорт увлек так сильно, что она решила оставить работу и стать фитнес-тренером.

Успела выйти замуж, родить двоих детей. Сыну Денису - 17 лет, дочке Яне – 14.

Оба пошли по примеру мамы. Денис занимается боксом, Яна – спортивной акробатикой.

Идея заняться профессиональным бодибилдингом появилась совершенно случайно. В 2023 году один из коллег-тренеров посоветовал ей попробовать себя на спортивном подиуме. К тому моменту Анне было 35 лет. Идея ей понравилась. Через несколько месяцев она выступила на своих первых соревнованиях в Краснодаре. Привезла две серебряные медали по возрастной и ростовой категориям. Для новичка – большой успех!

С тех пор она выступила в 19 соревнованиях разного уровня, начиная от небольших региональных и заканчивая крупными всероссийскими турнирами. Получила звание мастера спорта России по бодибилдингу. Самым крупным для нее стал международный турнир в Красноярске, где она завоевала два серебра.

За победами 38-летней спортсменки – большой труд и жесткая дисциплина. Тренируется ежедневно и несколько лет придерживается очень строгой диеты.

В обычной жизни она почти не ест ничего жирного, сладкого, мучного. А за несколько недель до соревнований садится на строгую «сушку». В этот период углеводы сильно сокращаются. Остаются только те продукты, которые помогают формированию мышечной массы.

- Питаюсь я строго по плану, который мне прописывает тренер, - рассказывает Анна. - Самодеятельность недопустима! Если иду в гости, то или прошу, чтобы мне готовили определенные вещи, или беру с собой контейнеры со своей едой. То же самое – в ресторанах: или еда по спецзаказу, или беру с собой.


Дома она готовит как любая любящая мама. Варит детям борщи, печет пироги, жарит блинчики. Сама же настолько привыкла к строгому питанию, что даже не испытывает соблазна попробовать что-то «запретное».

- Тренировки даются мне намного труднее, чем соблюдение режима питания, - признается Анна. – Иногда нет настроения делать тяжелые упражнения. Но отменять нельзя. Порядок есть порядок.


Спортсменка признается, что бодибилдинг – очень дорогой вид спорта. Только одно питание обходится ей около 50 тысяч рублей в месяц.

Отдельная тема – сценические купальники и макияж. Обычно соревнования длятся два дня. На сцену атлеты выходят несколько раз, в зависимости от количества категорий, в которых они заявляются. Каждое выступление продолжается 5-10 минут. За это время участники должны показать форму, позирование и подачу. Спортсменов оценивают по разным критериям. В женском бодибилдинге категорий много - от «фит-модели» и «бикини» до «велнес», «бодифитнеса» и «женского бодибилдинга». В каждой - свои требования к телосложению, пропорциям, мышечной массе и внешнему виду.

Для каждой категории предусмотрен свой купальник, который должен соответствовать регламенту. Купальники – почти произведение искусства. Шьются вручную и на заказ. Сейчас у спортсменки - три «сценических костюма», но два она уже не использует. Хранит как приятное воспоминание. Поэтому в новом сезоне выступает в новом купальнике. Обошелся он в 130 тысяч рублей!

Сценических туфель у Анны две пары: в одних она позирует дома, в других выходит на сцену.

Прической и макияжем перед стартами обычно занимаются профессиональные мастера, потому что сценический грим сильно отличается от обычного.

Чемпионка говорит, что спорт сделал ее более дисциплинированной и научил правильно распоряжаться временем. Самыми верными поклонниками называет своих детей.

- Они благодарны мне за то, что я отдала их в спорт, - говорит Анна. - Мои выступления дети всегда смотрят онлайн. Последний старт дочь смотрела вместе с подругами, которых пригласила на ночевку, а сын был рядом. Это очень приятно. Поддержка близких придает силы для новых высот.

Фото: Анна Быкадорова
