Путь к победе: ростовчанка выиграла Кубок Москвы по бодибилдингу

- Я с 8 лет занимаюсь спортом, - говорит чемпионка. – Но никогда не думала, что стану профессиональным атлетом. Как и все девочки, считала, что у меня есть лишний вес. Вот и ходила в зал, чтобы поправить фигуру.

- Питаюсь я строго по плану, который мне прописывает тренер, - рассказывает Анна. - Самодеятельность недопустима! Если иду в гости, то или прошу, чтобы мне готовили определенные вещи, или беру с собой контейнеры со своей едой. То же самое – в ресторанах: или еда по спецзаказу, или беру с собой.

- Тренировки даются мне намного труднее, чем соблюдение режима питания, - признается Анна. – Иногда нет настроения делать тяжелые упражнения. Но отменять нельзя. Порядок есть порядок.

- Они благодарны мне за то, что я отдала их в спорт, - говорит Анна. - Мои выступления дети всегда смотрят онлайн. Последний старт дочь смотрела вместе с подругами, которых пригласила на ночевку, а сын был рядом. Это очень приятно. Поддержка близких придает силы для новых высот.

Бодибилдерша из Ростова Анна Быкадорова называет 2026 год самым удачным в своей карьере. В марте она взяла золото на всероссийском турнире Dudushkin Fitness Family. В апреле заняла четыре первых места на кубке «Гран-при столицы» в своей возрастной и ростовой категории. Также перед майскими праздниками завоевала бронзу на Кубке России в возрастной категории, а в ростовой вошла в топ-5 лучших участниц.В это сложно поверить, но Анна начала профессионально заниматься бодибилдингом чуть больше трех лет назад.Сейчас, пересматривая фотографии тех лет, она признается, что никакого лишнего веса у нее не было. Но тогда это стало важным толчком для занятий спортом.В 22 года Анна окончила Северо-Кавказскую академию государственной службы. После учебы работала экономистом, главным бухгалтером, помощником руководителя. Но спорт увлек так сильно, что она решила оставить работу и стать фитнес-тренером.Успела выйти замуж, родить двоих детей. Сыну Денису - 17 лет, дочке Яне – 14.Оба пошли по примеру мамы. Денис занимается боксом, Яна – спортивной акробатикой.Идея заняться профессиональным бодибилдингом появилась совершенно случайно. В 2023 году один из коллег-тренеров посоветовал ей попробовать себя на спортивном подиуме. К тому моменту Анне было 35 лет. Идея ей понравилась. Через несколько месяцев она выступила на своих первых соревнованиях в Краснодаре. Привезла две серебряные медали по возрастной и ростовой категориям. Для новичка – большой успех!С тех пор она выступила в 19 соревнованиях разного уровня, начиная от небольших региональных и заканчивая крупными всероссийскими турнирами. Получила звание мастера спорта России по бодибилдингу. Самым крупным для нее стал международный турнир в Красноярске, где она завоевала два серебра.За победами 38-летней спортсменки – большой труд и жесткая дисциплина. Тренируется ежедневно и несколько лет придерживается очень строгой диеты.В обычной жизни она почти не ест ничего жирного, сладкого, мучного. А за несколько недель до соревнований садится на строгую «сушку». В этот период углеводы сильно сокращаются. Остаются только те продукты, которые помогают формированию мышечной массы.Дома она готовит как любая любящая мама. Варит детям борщи, печет пироги, жарит блинчики. Сама же настолько привыкла к строгому питанию, что даже не испытывает соблазна попробовать что-то «запретное».Спортсменка признается, что бодибилдинг – очень дорогой вид спорта. Только одно питание обходится ей около 50 тысяч рублей в месяц.Отдельная тема – сценические купальники и макияж. Обычно соревнования длятся два дня. На сцену атлеты выходят несколько раз, в зависимости от количества категорий, в которых они заявляются. Каждое выступление продолжается 5-10 минут. За это время участники должны показать форму, позирование и подачу. Спортсменов оценивают по разным критериям. В женском бодибилдинге категорий много - от «фит-модели» и «бикини» до «велнес», «бодифитнеса» и «женского бодибилдинга». В каждой - свои требования к телосложению, пропорциям, мышечной массе и внешнему виду.Для каждой категории предусмотрен свой купальник, который должен соответствовать регламенту. Купальники – почти произведение искусства. Шьются вручную и на заказ. Сейчас у спортсменки - три «сценических костюма», но два она уже не использует. Хранит как приятное воспоминание. Поэтому в новом сезоне выступает в новом купальнике. Обошелся он в 130 тысяч рублей!Сценических туфель у Анны две пары: в одних она позирует дома, в других выходит на сцену.Прической и макияжем перед стартами обычно занимаются профессиональные мастера, потому что сценический грим сильно отличается от обычного.Чемпионка говорит, что спорт сделал ее более дисциплинированной и научил правильно распоряжаться временем. Самыми верными поклонниками называет своих детей.