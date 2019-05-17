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Ростовчанка Мария Лиман возглавила ТОП-100 самых сексуальных девушек России

Ростовчанка Мария Лиман возглавила ТОП-100 самых сексуальных девушек России
Модель Playboy из Ростова Мария Лиман возглавила список самых сексуальных девушек страны. Конкурс MISS MAXIM 2019 длится уже с апреля и закончится в июле. Во время торжественного мероприятия жюри определит красавицу, чьё фото будет красоваться на обложке сентябрьского номера.

Сейчас идет голосование читателей, благодаря которому составляется ТОП-100 самых «горячих» девушек. Единственное условие — участницам должно быть от 18 лет. Им было необходимо выложить фотографию в социальной сети с определённым хэштегом. Специальный алгоритм случайным образом формирует пары девушек. В каждой паре читатели должны выбрать, кто из участниц горячее. Победительницы объединяются в пары, и так далее. Так формируется рейтинг. По его итогам 7 июня победительницы поедут в Москву на фотокастинг. После него останется десять моделей, которые будут бороться за победу.

Жюри определит самую красивую девушку в России 16 июля. Сейчас список из 100 участниц возглавляет звезда Playboy из Ростова Мария Лиман. Девушка опережает своих соперниц с результатом 73%.

Отметим, что она - одна из немногих, кто вступил в борьбу с портретной фотографией. При этом остальные участницы выложили обнажённые фото среднего плана.
Ростовчанка Мария Лиман возглавила ТОП-100 самых сексуальных девушек России

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