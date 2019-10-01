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В топ-100 самых сексуальных женщин России попали четыре дончанки

В топ-100 самых сексуальных женщин России попали четыре дончанки
Четыре уроженки Ростовской области попали в топ-100 самых сексуальных женщин России. В списке оказались модель Викторию Лопырёва, певица Татьяна Котова, актриса Мария Сёмкина и пловчиха Юлия Ефимова. Голосование за самую сексуальную красотку проводится на сайте журнала MAXIM.

В десятке лучших оказалась артистка Татьяна Котова. Бывшая солистка группы «ВИА Гра» носит титул «Мисс Россия-2006». В 2007-м она представляла страну ан международных конкурсах красоты.

Актриса сериала «Папины дочки» Мария Сёмкина занимает 39-е место в рейтинге. На 55-й строчке находится телеведущая Виктория Лопырёва, которая полгода назад стала мамой. Спортсменка Юлия Ефимова стоит на 77-м месте.

Большее количество читательских голосов пока набрала певица Ольга Серябкина. Второе место занимает актриса театра и кино Наталья Рудова. Третья позиция досталась фотомодели Ирине Шейк.

Окончательные итоги голосования будут известны после 16 октября.

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