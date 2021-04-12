Ростовчанка Мария Лиман вошла в тройку лидеров на звание самой сексуальной девушки страны

Известная модель из Ростова-на-Дону Мария Лиман вошла в тройку лидеров в конкурсе «Мисс "Максим"-2021». Девушка пока занимает третью строчку в рейтинге ТОП-100 сексуальных красавиц России.Официальный сайт одного из самых популярных журналов среди мужчин «Максим» продолжает принимать голоса читателей за самую привлекательную модель страны. По данным на 13 апреля, в конкурсе лидирует 20-летняя Виктория Мирчева. За юную участницу, представляющую город Мелитополь (Украина), проголосовало 71% пользователей. На втором месте с 70% зрительских симпатий находится 24-летняя уроженка Новосибирска Кристина Готфрид. Замыкает тройку сексуальных красоток донская знаменитость Мария Лиман. 27-летняя девушка набрала 69% голосов.На следующем этапе представительниц прекрасного пола по традиции будет ждать фотосессия. В результате получившихся профессиональных фото редакция глянцевого журнала отберёт десятку лучших. Летом жюри самой красивой участнице отдаст титул «Мисс "Максим"-2021».Напомним, Мария Лиман участвует в конкурсе уже третий год. В прошлом ростовчанка стала победительницей, набрав большинство голосов читателей и завоевав судейское внимание. В 2019-м Лиман вошла в ТОП-10 сексуальных моделей, но первое место досталось другой участнице.