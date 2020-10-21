Три ростовчанки попали в ТОП-100 самых сексуальных женщин страны

В ТОП-100 самых сексуальных женщин страны в 2020 году оказались три звезды шоу-бизнеса из Ростова-на-Дону. В список вошли певица Татьяна Котова, актриса Мария Семкина и модель Виктория Лопырева.Голосование проводил мужской журнал «Максим». Выше всех поднялась экс-участница сексуального трио «ВИА Гра» Татьяна Котова. За певицу проголосовали 4 374 человека, что дало ей возможность подняться на десятую строчку. Примечательно, что уже не первый год артистка входит в список самых сексуальных россиянок. В 2017-м она занимала всего лишь 98-е место, сумев за три года войти в десятку лучших.- Мне приятно из года в год попадать в рейтинг самых сексуальных женщин страны, - признавалась Татьяна Котова в своем «Инстаграме». - Я очень радуюсь, когда мои поклонники искренне желают мне победы.На 50-й строчке рейтинга оказалась актриса Мария Семкина. Звезда сериала «Папины дочки» набрала 3 461 голос. Семкина, так же, как и Котова, не первый раз становится одной из самых сексуальных девушек России.Третье место среди ростовчанок занимает модель Виктория Лопырева. С 3 257 голосами она занимает 65-е место. В отличие от Татьяны Котовой, которая с каждым годом поднимается только выше, донская модель опускается вниз. В 2018-м Лопырева занимала 51-е место. За два года ее рейтинг упал на 15 строчек. Виктория не раз говорила, что, несмотря на то, что она давно не гонится за конкурсами красоты, ей все равно приятно быть среди самых красивых женщин страны.- Скажу честно, исполняя свои обязанности как посол ФИФА, я точно не думала о том, выберут меня самой сексуальной или нет, - отметила Лопырева. - Но я же все-таки женщина, а поэтому сообщаю вам, что снова включена в этот чудо-список журнала «Максим». Мелочь, а приятно.