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Ростовчанка Лопырёва поужинала с президентом Франции

Ростовчанка Лопырёва поужинала с президентом Франции
В Париже ростовчанка Лопырёва поужинала с президентом Эммануэлем Макроном. В столицу Франции Виктория приехала для участия в церемонии открытия Чемпионата мира по футболу среди женщин.

Этот выезд она назвала окончанием своего декретного отпуска — маленький сынок уже подрос, и пора бы уже девушка возвращаться к работе. Четырёхмесячный Марк-Лионель приехал в Париж вместе с мамой и папой. Он всё-таки ещё не настолько большой, чтобы надолго оставаться без родителей, тем более, Лопырёва кормит его грудью, так что без мамы ему никак нельзя.

В рамках открытия чемпионата состоялся ужин, на котором с приветственной речью выступил президент Макрон.
Ростовчанка Лопырёва поужинала с президентом Франции
Ещё ростовчанка встретился с генеральным секретарём ФИФА Фатмой Самура, а также с президентом федерации Джанни Инфантино и его супругой. Отмечается, что всё мероприятие прошло в непринуждённой обстановке. ЧМ будет проходить в течение месяца, с 7 июня по 7 июля.
Ростовчанка Лопырёва поужинала с президентом Франции
На торжественных приёмах в Париже Викторию сопровождает её возлюбленный бизнесмен Игорь Булатов. Лопырёва поделилась с подписчиками фотографиями с чемпионата.

Отметим, что подписчики неоднозначно восприняли её выход из декрета. Многие уверены, что дончанка сильно спешит, и ей стоило бы ещё какое-то время побыть с сыном, не отвлекаясь на работу.

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