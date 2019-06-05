Ростовчанка Лопырёва поужинала с президентом Франции



В Париже ростовчанка Лопырёва поужинала с президентом Эммануэлем Макроном. В столицу Франции Виктория приехала для участия в церемонии открытия Чемпионата мира по футболу среди женщин.



Этот выезд она назвала окончанием своего декретного отпуска — маленький сынок уже подрос, и пора бы уже девушка возвращаться к работе. Четырёхмесячный Марк-Лионель приехал в Париж вместе с мамой и папой. Он всё-таки ещё не настолько большой, чтобы надолго оставаться без родителей, тем более, Лопырёва кормит его грудью, так что без мамы ему никак нельзя.



В рамках открытия чемпионата состоялся ужин, на котором с приветственной речью выступил президент Макрон.



Ещё ростовчанка встретился с генеральным секретарём ФИФА Фатмой Самура, а также с президентом федерации Джанни Инфантино и его супругой. Отмечается, что всё мероприятие прошло в непринуждённой обстановке. ЧМ будет проходить в течение месяца, с 7 июня по 7 июля.



На торжественных приёмах в Париже Викторию сопровождает её возлюбленный бизнесмен Игорь Булатов. Лопырёва поделилась с подписчиками фотографиями с чемпионата.



Отметим, что подписчики неоднозначно восприняли её выход из декрета. Многие уверены, что дончанка сильно спешит, и ей стоило бы ещё какое-то время побыть с сыном, не отвлекаясь на работу.