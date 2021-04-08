Ростовчанина осудили за ложное сообщение о минировании центрального офиса «Яндекс Такси»

Ростовчанин получил условный срок за заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Приговор Николаю Апарникову вынесли в Октябрьском районном суде.30 октября 2020 года он позвонил оператору колл-центра «Яндекс Такси» и сообщил, что центральный офис компании заминирован. Началась эвакуация, помещение осмотрели, но ничего подозрительного не нашли. Позже выяснилось, что это шутка ростовчанина, пишет DonDay.ru со ссылкой на прокуратуру Октябрьского района Ростова.По части 2 статьи 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма в отношении объектов социальной инфраструктуры» Николай Апарников получил полтора года условно и два года испытательного срока.