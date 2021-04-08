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Ростовчанина осудили за ложное сообщение о минировании центрального офиса «Яндекс Такси»

Ростовчанина осудили за ложное сообщение о минировании центрального офиса «Яндекс Такси»
Ростовчанин получил условный срок за заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Приговор Николаю Апарникову вынесли в Октябрьском районном суде.

30 октября 2020 года он позвонил оператору колл-центра «Яндекс Такси» и сообщил, что центральный офис компании заминирован. Началась эвакуация, помещение осмотрели, но ничего подозрительного не нашли. Позже выяснилось, что это шутка ростовчанина, пишет DonDay.ru со ссылкой на прокуратуру Октябрьского района Ростова.

По части 2 статьи 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма в отношении объектов социальной инфраструктуры» Николай Апарников получил полтора года условно и два года испытательного срока.

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