За сообщение о минировании «Альфа Банка» в Ростове осудили мужчину

В Ростове-на-Дону вынесли приговор в отношении мужчины, который обвинялся по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Решение приняли 16 июля в Октябрьском районном суде Ростова.Происшествие случилось в марте 2020 года. Неизвестный позвонил в банк на Красноармейской, 206 и заявил, что он хочет взорвать его. Хулигана задержали и возбудили в отношении него уголовное дело.- Обвиняемый признан виновным в совершении преступления, - сообщили в прокуратуре Октябрьского района. - Ему назначено наказание в виде двух лет условно с испытательным сроком на два года.Обвинительный приговор в законную силу пока не вступил.