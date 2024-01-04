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В Ростовской области водитель, устроивший ДТП с двумя погибшими, получил срок

В Ростовской области водитель, устроивший ДТП с двумя погибшими, получил срок
Неклиновский районный суд вынес приговор водителю «Мазды СХ-5» за ДТП, в котором погибли пенсионерка и ребенок. Жуткая авария произошла 18 февраля 2023 года на трассе Ростов – Таганрог –граница с ДНР.

Около 11:00 Андрей Медведев ехал за рулем японского кроссовера. В районе села Натальевки водитель решил обогнать грузовик. Иномарка выехала на встречную полосу, где врезалась в «Ладу Весту» под управлением 36-летнего мужчины.

От удара обе машины в мгновение смялись, как жестяные банки. В результате ДТП погиб 7-летний пассажир отечественной легковушки и 64-летняя женщина, находившаяся в «Мазде». Травмы получили водитель и 5-летний пассажир «Лады», а также сам зачинщик аварии.

После ДТП в отношении Андрея Медведева возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух человек».

Медведеву назначили наказание в виде полутора лет лишения свободы в колонии-поселении. Кроме того, мужчине запретили управлять транспортными средствами в течение трех лет.
Фото: УГИБДД по Ростовской области
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