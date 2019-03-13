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Ростовчанин просит восстановить переходный мост на Троллейбусной

Ростовчанин просит восстановить переходный мост на Троллейбусной
Житель Ростова предлагает восстановить надземный пешеходный переход на улице Троллейбусной. Такая петиция появилась на городском интернет-портале.

По словам Антона Чурина, какое-то время назад мост существовал, но потом разрушился. Больше его не восстанавливали. Сейчас на месте конструкции находится обычный нерегулируемый пешеходный переход. Однако, как пишет ростовчанин, он опасный. Дело в том, что «зебра» находится между двумя поворотами. Для того чтобы избежать ДТП, он предлагает восстановить переходный мост.

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