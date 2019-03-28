Ростовчанин просит назвать улицу в честь космонавта Валерия Быковского



Ростовчанин просит назвать улицу в честь космонавта Валерия Быковского. Такое заявление автор Валерий Пещенюк опубликовал на одном из популярных ресурсов.



По словам Валерия, в честь Быковского необходимо переименовать улицу Борко. Активист считает, что хотя одно место должно носить имя легендарного летчика-космонавта.



– Валерий Федорович два раза становился героем советского союза, получал Государственную премию и звание Героя Социалистического труда. Многие места по всей стране называют в его честь, – прокомментировал мужчина.



Ростовчанина отмечает, что в Берлине и других европейских городах Быковского считают почетным гражданином. Он рассчитывает, что ростовчане поддержат его инициативу.