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Ростовчанин просит назвать улицу в честь космонавта Валерия Быковского

Ростовчанин просит назвать улицу в честь космонавта Валерия Быковского
Ростовчанин просит назвать улицу в честь космонавта Валерия Быковского. Такое заявление автор Валерий Пещенюк опубликовал на одном из популярных ресурсов.

По словам Валерия, в честь Быковского необходимо переименовать улицу Борко. Активист считает, что хотя одно место должно носить имя легендарного летчика-космонавта.

– Валерий Федорович два раза становился героем советского союза, получал Государственную премию и звание Героя Социалистического труда. Многие места по всей стране называют в его честь, – прокомментировал мужчина.

Ростовчанина отмечает, что в Берлине и других европейских городах Быковского считают почетным гражданином. Он рассчитывает, что ростовчане поддержат его инициативу.

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