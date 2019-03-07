Житель Ростова просит организовать объезд города со стороны Батайска
Ростовчанин предлагает организовать объезд города со стороны Батайска. Такая информация появилась на общественном интернет-портале.
По словам Василия Аноприева, дорога должна пролегать через Всесоюзную улицу, дальнюю окраину Левенцовки, улицу Доватора и выходить на трассу Ростов - Таганрог примерно в районе Чалтыря.
Активист пишет, что улица Малиновского сейчас задыхается от грузового транспорта. Объездной путь поможет разгрузить дорогу и уменьшить количество пробок.