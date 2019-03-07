Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Житель Ростова просит организовать объезд города со стороны Батайска

Житель Ростова просит организовать объезд города со стороны Батайска
Ростовчанин предлагает организовать объезд города со стороны Батайска. Такая информация появилась на общественном интернет-портале.

По словам Василия Аноприева, дорога должна пролегать через Всесоюзную улицу, дальнюю окраину Левенцовки, улицу Доватора и выходить на трассу Ростов - Таганрог примерно в районе Чалтыря.

Активист пишет, что улица Малиновского сейчас задыхается от грузового транспорта. Объездной путь поможет разгрузить дорогу и уменьшить количество пробок.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.