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Ростовчанин просит добавить остановки на маршрутах трамваев №№ 7 и 10

Ростовчанин просит добавить остановки на маршрутах трамваев №№ 7 и 10
Житель Ростова предлагает добавить новые остановки на маршрутах трамваев №№ 7 и 10. Автор петиции просит, чтобы транспорт высаживал и подбирал пассажиров на Гвардейской площади.

Сейчас те, кому нужно попасть на Главный автовокзал, выходят на Доломановском переулке и с сумками спускаются по ступенькам до вокзала. Мужчина уверен, что остановка необходима на пересечении трамвайных путей с улицей Красноармейской. Это позволит пассажирам быстрее дойти до вокзала и не нести далеко свой багаж.

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