Ростовчанин просит добавить остановки на маршрутах трамваев №№ 7 и 10



Житель Ростова предлагает добавить новые остановки на маршрутах трамваев №№ 7 и 10. Автор петиции просит, чтобы транспорт высаживал и подбирал пассажиров на Гвардейской площади.



Сейчас те, кому нужно попасть на Главный автовокзал, выходят на Доломановском переулке и с сумками спускаются по ступенькам до вокзала. Мужчина уверен, что остановка необходима на пересечении трамвайных путей с улицей Красноармейской. Это позволит пассажирам быстрее дойти до вокзала и не нести далеко свой багаж.