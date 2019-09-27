Ростовчанин просит организовать одностороннее движение на улицах Красноармейской и Горького



Житель Ростова просит реорганизовать схему движения транспорта на центральных улицах города. По мнению Виктора Ермакова, на улицах Красноармейской и и Горького стоит сделать одностороннее движение. Соответствующую петицию ростовчанин опубликовал на городском интернет-портале.



Мужчина предлагает, чтобы от проспекта Театрального до железнодорожного вокзала автомобили двигались по Красноармейской, а в обратном направлении — по Горького. Он отметил, что стоит выделить крайние полосы для общественного транспорта.



Виктор уверен, что такие меры помогут разгрузить центральные улицы, на которых в часы-пик образуются пробки.