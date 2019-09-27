Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Ростовчанин просит организовать одностороннее движение на улицах Красноармейской и Горького

Ростовчанин просит организовать одностороннее движение на улицах Красноармейской и Горького
Житель Ростова просит реорганизовать схему движения транспорта на центральных улицах города. По мнению Виктора Ермакова, на улицах Красноармейской и и Горького стоит сделать одностороннее движение. Соответствующую петицию ростовчанин опубликовал на городском интернет-портале.

Мужчина предлагает, чтобы от проспекта Театрального до железнодорожного вокзала автомобили двигались по Красноармейской, а в обратном направлении — по Горького. Он отметил, что стоит выделить крайние полосы для общественного транспорта.

Виктор уверен, что такие меры помогут разгрузить центральные улицы, на которых в часы-пик образуются пробки.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.