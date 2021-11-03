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Ростовчанин продает рояль 19-го века

Ростовчанин продает рояль 19-го века
В Ростове на продажу выставлен раритетный рояль. Музыкальный инструмент возрастом более 100 лет появился на одном из интернет-сервисов для размещения объявлений.

Владелец рояля Юрий рассказал, что кабинетный рояль изготовила фирма С. GOETZE, S-t PETERSBURG (Карл Гетц), которая существовала в 1866-1921 годах. Затем фирма продолжила работать под другой маркой. А значит, инструмент поступил в продажу как минимум 100 лет назад.

Вековая судьба раритетного фортепиано, к сожалению, неизвестна нынешнему хозяину. Удивительно при этом, что рояль пережил Великую Отечественную войну и остался невредимым.

- Бабушка купила этот рояль у знакомых, а лет 10 назад подарила его нам, - поделился Юрий. - Мы даже не думали, что инструмент с таким сроком эксплуатации может так звучать. Обычно к 50 годам дерево стареет, трескается, из-за этого ухудшается и качество звука. Но этот рояль нас приятно удивил.

Мужчина добавил, что марка инструмента не особо популярна и известна, однако ей уступают многие более раскрученные на тот момент бренды. Мало какой производитель смог бы похвастаться раритетным фортепиано, настроенным в тон, с отличной акустикой.

У рояля изящная отделка и заводская покраска с восковым покрытием. По бокам от пюпитра инструмент украшен резными головами львов и лепными барельефами - по периметру. К сожалению, последним требуется небольшая реставрация.

Юрий признался, что с радостью оставил бы рояль, но для инструмента таких размеров нужен просторный дом. Кроме того, в квартире у мужчины уже есть пианино.

- Сейчас фортепиано находится в частном доме у бабушки, но его оттуда просят забрать, - добавил Юрий. - Честно сказать, жалко продавать такую вещь, но это вынужденная мера.

Владелец рояля также отметил, что подобные раритетные инструменты в хорошем состоянии стоят почти в два раза больше. Изначальная цена, которую он установил, - была 1,5 миллиона рублей. Однако мужчина понимает, что старинные вещи покупают в городе редко. Тогда ростовчанин снизил стоимость до 800 тысяч рублей.

Рояль уникален по звучанию, а запах качественного дерева и лаков внесут в ваш дом частичку прошлого истории России. Если вы хотите приобрести раритетный инструмент, позвоните по номеру телефона: 8-928-147-21-88 (Юрий).




Фото из личного архива Юрия.
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