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ДГТУ потратит на покупку концертного рояля более 5 миллионов рублей

ДГТУ потратит на покупку концертного рояля более 5 миллионов рублей
Опорный вуз Ростова потратит на покупку малого концертного рояля более 5 миллионов рублей. Соответствующая заявка опубликована на сайте госзакупок.

Донской государственный технический университет собирается приобрести музыкальный инструмент представительского уровня категории Distinguished (Performance-GradePianos). Максимальная цена контракта составила 5 036 667 рублей.

Малый рояль является «уменьшенной копией концертного рояля». Он используется для камерных концертов, салонных вечеров и студийных записей. Модель указанной серии является олицетворением элитарности в мире фортепиано.

Согласно техническому заданию корпус инструмента должен иметь классическую форму, а длина составлять не менее 229 сантиметров.

Ранее ДГТУ потратил более миллиона рублей на новогоднюю ёлку.

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