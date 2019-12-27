ДГТУ потратит на покупку концертного рояля более 5 миллионов рублей
Опорный вуз Ростова потратит на покупку малого концертного рояля более 5 миллионов рублей. Соответствующая заявка опубликована на сайте госзакупок.
Донской государственный технический университет собирается приобрести музыкальный инструмент представительского уровня категории Distinguished (Performance-GradePianos). Максимальная цена контракта составила 5 036 667 рублей.
Малый рояль является «уменьшенной копией концертного рояля». Он используется для камерных концертов, салонных вечеров и студийных записей. Модель указанной серии является олицетворением элитарности в мире фортепиано.
Согласно техническому заданию корпус инструмента должен иметь классическую форму, а длина составлять не менее 229 сантиметров.
Ранее ДГТУ потратил более миллиона рублей на новогоднюю ёлку.