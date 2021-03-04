Ростовчанин продает плакат с автографом Юрия Гагарина за 3 млн рублей

В Ростове на продажу выставлен уникальный плакат космической тематики донской художницы Ирины Чарской. На плакате жирным художественным карандашом нарисован Юрий Гагарин. Центральная фигура на бумаге - ракета с космонавтом. Помимо автографа Юрия Гагарина, на плакате оставили подписи более 50 знаменитостей 60-70-х годов в области спорта, космонавтики, а также деятелей искусства. В их числе - Валентина Терешкова, Юрий Гагарин, Сергей Королев, Вячеслав Лемешев и Михаил Шолохов.Точная дата появления плаката на свет остается загадкой. В правом нижнем углу рисунка указан 1967 год, однако утверждать, что именно тогда появился плакат, нельзя.Владельцу уникального плаката донской художницы Арсену А. он достался более 10 лет назад.- Я увлекался историей Донского края и художеством, - рассказал Rostov.ru Арсен. - Разумеется, это расширило круг моего общения, и я познакомился с человеком, который был близок семье Чарских. Именно он подарил мне плакат.Ростовчанин долгое время изучал рисунок и идентифицировал подписи, однако потом увлекся другой сферой искусства. Плакат очень дорог Арсену, но он решил расстаться с ним, чтобы дать возможность его изучить другим ценителям исторических вещей.- Мне не раз звонили люди, желающие приобрести плакат, - поделился Арсен. - Это были представители музеев, в том числе донских, коллекционеры. Причем интересовались даже иностранцы. Но я понимаю, что эти люди не станут заниматься его историей, восстанавливать подписи и узнавать новые факты о нем.Цену в три миллиона владелец уникального рисунка установил неспроста. По словам Арсена, после многократных предложений и мнений разных оценщиков он остановился на средней сумме. Однако продать важную для истории вещь Арсен собирается только истинному ценителю, который продолжит его исследования.