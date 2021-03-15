Ростовчане составляют 40% всех зараженных COVID-19 в области

В Ростовской области выявили еще 241 случай инфицирования коронавирусом. За сутки с 16 по 17 марта наибольшее число зараженных - жители донской столицы (95 человек). На втором месте оказались таганрожцы - 10 заболевших.В Зерноградском районе положительные тесты получили семь человек, в Батайске - шесть. По пять пациентов с COVID-19 появились на территории Мартыновского, Белокалитвинского, Семикаракорского, Морозовского, Егорлыкского районов. Аналогичная ситуация - в городах Зверево и Каменске-Шахтинском.По четыре человека подхватили вирус в Новочеркасске, Гуково, Волгодонске, Целинском, Обливском и Пролетарском районах. Столько же дончан заразились в Мясниковском, Неклиновском, Тацинском районах. Пациентами с коронавирусом стали жители Заветинского, Каменского, Шолоховского, Чертковского, Тарасовского, Песчанокопского, Веселовского районов. Там, как и в Новошахтинске, с COVID-19 начали бороться по три человека.Положительные тесты на коронавирус получили по два дончанина в Аксайском, Багаевском, Азовском, Куйбышевском, Цимлянском, Октябрьском, Сальском районах. Столько же случаев заражения выявили в Дубовском, Константиновском районах и городе Шахты. В Миллеровском, Зимовниковском, Усть-Донецком, Милютинском, Советском, Ремонтненском, Матвеево-Курганском и Ремонтненском районах заболели по одному человеку.За период пандемии инфекцию обнаружили у 77 466 жителей донского региона. Как сообщили в областном правительстве, 3 329 из них не смогли побороть вирус.