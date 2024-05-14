В Батайске ищут родных пенсионерки, попавшей с инсультом в ЦГБ

Фото: Батайское время.

В Батайске ищут родственников пожилой женщины, пережившей инсульт. Лидия Босова находится в терапевтическом отделении ЦГБ.Как сообщило «Батайское время», бабушке — 89 лет. Она живет одна. Когда соседи заметили, что знакомая давно не выходила из дома, то забили тревогу. Горожане зашли к ней и увидели ее лежащей на полу. Испугавшись, соседи тут же вызвали медиков. Бабушку доставили в больницу — оказалось, у нее случился инсульт.— Состояние тяжелое, так как она ничего не помнит и не кушает сама. В больнице держать ее долго не смогут, сказали, 16 мая выпишут. Но она ведь не сможет жить одна, требуются постоянные уход и забота, — рассказала соседка женщины.Соседи разместили посты с просьбой откликнуться или помочь найти родных пенсионерки. Если их не удастся отыскать в ближайшие дни, Лидию Босову придется определить в дом пожилых людей. Самостоятельно она не сможет о себе позаботиться.Если вы узнали в 89-летней бабушке родственницу или знаете кого-либо из ее родных, сообщите по номеру: +7-908-184-89-31.