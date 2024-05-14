В Ростовской области сохранится чрезвычайная пожароопасность до 15 мая

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В Ростовской области сохранится чрезвычайная пожароопасность. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.По информации ведомства, 5-й класс пожароопасности сохраняется в 38 муниципальных образованиях до конца суток 14 мая и в течение 15 мая. Речь идет про Ростов-на-Дону, Приазовье, а также центральные, северо-восточные, северо-западные, южные районы.В этот период нужно быть особенно внимательными. После пикника нельзя оставлять непотушенными мангалы, а также бросать окурки и спички.