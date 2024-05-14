Фото: УГИБДД по Ростовской области

В Ростовской области в ДТП пострадал 51-летний водитель «Ниссана Альмеро». Жесткая авария случилась 13 мая в городе Каменске-Шахтинском.По предварительным данным, мужчина за рулем японской легковушки ехал по улице Героев Пионеров. В районе пересечения с переулком Ковалева он столкнулся с автомобилем «Мазда 6», который двигался по встречной полосе. От удара транспортные средства отбросило в разные стороны.На место происшествия вызвали полицейских и сотрудников «скорой». По информации регионального УГИБДД, после аварии водителя «Ниссана» отвезли в больницу.