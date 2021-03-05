Наибольшее число новых зараженных COVID-19 - жители Ростова-на-Дону

В Ростовской области выявили еще 258 случаев инфицирования коронавирусом. За сутки с 9 по 10 марта большую часть новых заболевших составили ростовчане (98 человек). На втором месте оказался Неклиновский район (13 заболевших), на третьем - Новочеркасск (10 человек).В Гуково и Таганроге зафиксировали по восемь случаев заражения, а в Зерноградском районе - семь. По шесть пациентов с коронавирусом появились в Белокалитвинском, Азовском и Семикаракорском районах, по пять - в Кагальницком и Батайске. В Каменске-Шахтинском и Волгодонске положительные тесты получили по четыре жителя. Аналогичная ситуация - в Шолоховском, Егорлыкском, Чертковском и Константиновском районах.Пациентами с COVID-19 стали по три человека на территории Сальского, Тарасовского, Багаевского, Зимовниковского, Каменского, Морозовского, Цимлянского районов. Столько же инфицированных выявили в Азове, Новошахтинске и Веселовском, Мясниковском, Тацинском районах. По два дончанина получили положительные результаты тестов в Целинском, Песчанокопском, Миллеровском, Милютинском, Октябрьском, Матвеево-Курганском районах, а также в Донецке и Шахтах. Меньше всего зараженных оказалось среди жителей Кашарского, Заветинского, Обливского, Красносулинского и Верхнедонского районов.Всего за период пандемии в донском регионе диагноз подтвердился у 75 748 человек. По информации правительства области, 3 242 пациента ковидных госпиталей не смогли побороть вирус.