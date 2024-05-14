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Росздравнадзор выясняет причины гибели беременной женщины в Ростовской области

Росздравнадзор выясняет причины гибели беременной женщины в Ростовской области
В Ростовской области историей о гибели беременной женщины заинтересовался Росздравнадзор. Страшная трагедия произошла 10 мая в одном из населенных пунктов Багаевского района.

В семье росли четверо детей. В конце 2023 года пара узнала, что скоро родится пятый малыш. Он должен был появиться на свет в конце мая 2024-го. За несколько недель до долгожданного события беременной стало плохо. Вечером 9 мая ее доставили в Центральную районную больницу. Врачи не смогли спасти женщину. Она скончалась следующим утром вместе с нерожденным ребенком.

Что стало причиной гибели ребенка и мамы, выяснят сотрудники регионального Росздравнадзора.
Фото: DonDay.ru.
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