Алексей Логвиненко: В Ростове продолжается активная противоклещевая обработка

Фото: администрация Ростова

В Ростове-на-Дону продолжается активная противоклещевая обработка. Устойчивая сухая погода без осадков позволяет обработать от вредителей как можно больше территорий в городе. В первую очередь специалисты обрабатывают общественные места, где есть растительность. В их числе парки, скверы, рощи, кладбища и другие пространства.- В рамках муниципального контракта 13 мая подрядчик работал на улице 3-я Лазерная в районе микрорайона Платовский, на участках в Темерницкой роще по улице Орской, Каскадной, в Лелюшенковском парке по улице Думенко, на улице Панфиловцев от переулка Туапсинского до улицы Днепропетровской, - рассказал о работах глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко.Для уничтожения насекомых используется безопасное для человека и животных вещество — цифокс. Его распределяют по поверхности с помощью опрыскивателей и генераторов тумана. Только за один день специалисты провели противоклещевую обработку на площади в 15 гектаров.- Всего же с начала сезона активности клещей акарицидные мероприятия уже проведены на территории площадью 317 гектаров, - добавил Алексей Валентинович.Для того чтобы обезопасить людей, городские власти увеличивают площади противоклещевой обработки муниципальных территорий и финансирование данных мероприятий.В 2022 году акарицидными обработками было охвачено 500 га городской территории, в 2023-м — 544 га (+8,8% к 2022 году), в нынешнем запланированы работы уже на площади 592,5 га (+9% к объему 2023 года).Стоит отметить, что дезинсекция выполняется на муниципальных землях по заявлениям граждан и предписаниям Роспотребнадзора.С памяткой профилактики укусов клещей можно ознакомиться на сайте Администрации города по ссылке https://rostov-gorod.ru/press_room/news/8892/184734/.